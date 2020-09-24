Брюссель, , 12:55 — REGNUM Ситуация коронавирусом в ряде стран Евросоюза сейчас обстоит хуже, чем на пике распространения заболевания в марте 2020 года, заявила 24 сентября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

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"В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.

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