Стокгольм, , 08:22 — REGNUM Согласно последним данным оператора сотовой связи Telia, в начале осени жителей Швеции, работающих на дому, оказалось меньше, чем прошедшей весной. Подчеркивается, что речь идет о статистике, основанной на анонимных и агрегированных данных. Об этом 24 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Это анонимная и агрегированная статистика, поэтому мы, конечно, не можем проследить в деталях, сидит ли кто-то на самом деле дома или в офисе, но мы можем видеть общие потоки трафика», — заявил руководитель отдела анализа данных Telia Кристофер Агрен.

Вывод о том, что все больше шведов отказываются от удаленной работы, компания Telia делает на основе информации, полученной из таких крупно населённых муниципалитетов, как Стокгольм, Гётеборга, Мальмё и Сёдертелье.

По информации государственного информационного агентства Швеции TT, все больше шведов постепенно возвращаются в свои офисы, начиная с 11 недели 2020 года (9 — 15 марта), когда на территории страны были введены некоторые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.