Душанбе, , 12:50 — REGNUM Власти Таджикистана разрешили въезд на территорию республики для студентов из Афганистана. Об этом 24 сентября сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на посла Афганистана в Душанбе Мухаммада Зохир Агбара.

Дипломат выступил 23 сентября в афганском посольстве во время торжественной церемонии празднования «Недели мучеников». Границы Таджикистана открылись для студентов с 24 сентября.

В министерстве здравоохранения республики уточнили, что все студенты из Афганистана пройдут тестирование на коронавирус. Всего в Таджикистане обучаются 450 афганских студента, 195 из которых ожидают разрешения на въезд в страну.