Ставрополь, , 12:37 — REGNUM Трое жителей Кабардино-Балкарии организовали сбыт поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию в крупном масштабе. Их преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ на Ставрополье, передает Newstracker.

По данным портала, у злоумышленников было обнаружено 100 тыс. поддельных акцизных марок. По факту незаконной деятельности было возбуждено уголовное дело в отношении Султана Д., Мурата У. и Алима Ш. В ходе следствия были назначены специальные экспертизы, которые установили, что подделки были изготовлены кустарно с помощью полиграфического оборудования.

По приговору суда главарь банды был осужден на три года колонии строгого режима, а его подельники получили по три года условно. Также одного из них обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.