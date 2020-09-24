Таганрог, Ростовская область, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области депутат городской думы Таганрога Валерий Селиванов («Единая Россия») сообщил о своей победе над коронавирусом. По словам народного избранника, инфекция коварна и опасна. Около месяца Селиванов боролся с COVID-19.

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"Заболевание [COVID-19] проходило, признаюсь честно, неприятно. И это ещё мягко говоря. И всё время не покидало чувство досады из-за того, что до этого я, как и многие до сих пор, серьёзно к эпидемии не относился. <…> Теперь, судя по справкам, я имею антитела к этой заразе. Сегодня многие этим как бы даже хвастаются, но, честно признаться, таким способом получить эти антитела к COVID-19 никому не советую», — написал Селиванов в Facebook.

Депутат отметил, что коронавирус существует и представляет угрозу, для многих — смертельную опасность.

«Это, друзья мои, моё вам личное, персональное предупреждение и предостережение! Враг коварен и опасен», — обратился Селиванов к подписчикам.