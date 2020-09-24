Джакарта, , 12:32 — REGNUM Представитель национального комитета аграрной реформы и объединенного народного рабочего движения в Индонезии проведут демонстрацию у здания парламента в Джакарте 24 сентября 2020 года, сообщает Kompas.

Демонстрация пройдет в разгар празднования национального дня фермеров и 60-й годовщины Основного аграрного закона.

Известно, что в демонстрациях примут участие фермеры, коренные народы, рабочие и студенты. Демонстрация пройдет в 60 точках в разных регионах Индонезии.

Правительство Индонезии игнорирует решительные протесты людей, которые в целом отвергли законопроект о создании рабочих мест. Закон о создании рабочих мест представляет собой реальную угрозу основному аграрному закону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова побит рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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