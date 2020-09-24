Оренбург, , 12:30 — REGNUM В Оренбурге в отношении 18-лтенего жителя возбудили уголовное дело после проверки, проведенной по факту смертельного авторазвлечения. Молодой человек подозревается в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночью 12 сентября 2020 года в поселке Пригородный Оренбургского района молодые люди развлекались: оренбуржец катал на крышке капота своего 17-летнего приятеля. При этом водитель не имел прав для управления транспортным средством. Во время движения парень упал с капота и получил смертельные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге ночное развлечение завершилось гибелью подростка