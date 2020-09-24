Пенза, , 12:38 — REGNUM В столице Пензенской области продолжается выпуск и выдача дисконтных карт «Забота». С помощью социальной карты горожане смогут приобретать товары и услуги со скидками. Всего изготовлено 51 тыс. карт, выдано 40 тыс. экземпляров. Об этом сообщил директор МУП «Арцисс» Мансур Дистанов.

Предприятие является администратором проекта и организует выпуск и выдачу карт. Оформить карту могут жители, зарегистрированные в Пензе — женщины от 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет и старше, а также многодетные семьи. В дальнейшем планируют расширить перечь категорий граждан и такой формой поддержки смогут воспользоваться инвалиды.

Для того, чтобы обеспечить всех желающих, будет выпущена еще одна партия в количестве 31 тыс. штук. В число партнеров входят сетевые магазины, аптеки, медклиники, перечень партнеров постоянно расширяется.

ИА REGNUM напоминает, 29 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение главе администрации Пензы Андрей Лузгину разработать проект социальной карты для жителей города. Если социальная карта приживется в городе, в дальнейшем ее можно распространить по всей области.

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