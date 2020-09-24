Ташкент, , 12:23 — REGNUM Министерство физической культуры и спорта предложило учредить «День без автомобиля». Это следует из соответствующего проекта постановления президента, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Отказаться от использования транспортных средств предложено каждое третье воскресенье сентября. Планируется ввести запрет на использование личного транспорта. Вместе с тем, общественный транспорт продолжит работать.

Напомним, 22 сентября заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов призвал жителей республики поддержать Всемирный день без автомобиля.