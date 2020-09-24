Кишинёв, , 12:20 — REGNUM В Молдавии практически равное количество жителей страны поддерживают вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого молдавской ассоциацией социологов и демографов с 6 по 22 сентября.

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Так, если бы гражданам Молдавии уж в ближайшее воскресенье пришлось отвечать на вопрос референдума о присоединении страны к определённому экономическому союзу, то 39,4% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, а за членство Молдавии в Евросоюзе — 38,9% опрошенных, пишет РИА Новости. При этом 9,8% участников опроса считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.

Опрос также показал, что участие в голосовании не намерены принимать 7,6% респондентов. При этом 4,3% не определились с выбором.

Добавим, что, по сравнению с результатами августовского опроса, в Молдавии количество тех, кто предпочёл бы вступление страны в ЕАЭС и ЕС сократилось. Тогда оно составляло 40,1% и 39,4% опрошенных ответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что республика настроена на углубление взаимодействия и сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.