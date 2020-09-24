Пермь, 24 сентября 2020, 12:19 — REGNUM С 1 октября откроется авиасообщение Перми со Стамбулом. Рейсы запускает авиакомпания Nordwind, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского аэропорта.
Авиарейсы будут ежедневными и с удобной стыковкой в Москве (Шереметьево). Полеты будут выполнять лайнеры Boeing 737−800.
Напомним, в настоящее время обсуждается вопрос субсидирования 2021 году авиарейсов из Перми в Барселону.
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