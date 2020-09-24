Уфа, , 12:29 — REGNUM Тщательно расследовать инцидент со стрельбой на набережной в Уфе призвал полицейских председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

По его словам, такое поведение участников, предположительно, свадебного кортежа является недопустимым. Помимо того, что могли пострадать люди, это является не уважением к окружающим.

Толкачев также подчеркнул, что не в традициях жителей Башкирии стрелять в воздух в центре города, где родители с детьми отдыхают. Поэтому нужно выяснять все обстоятельства произошедшего. Нельзя допускать, чтобы такое же повторилось вновь.

Толкачев отметил, что никто не имеет права превращать свой праздник в опасность для окружающих.

Отмечается, что 22 сентября на набережной в Уфе произошла стрельба. Видеозапись сделал один из очевидцев происшествия. На видео слышны несколько одиночных выстрелов и одна очередь.

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