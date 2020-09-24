Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге вновь пытались продать ребенка через известный сайт бесплатных объявлений, на этот раз под видом животного. Об этом 24 сентября сообщает телеканал «78».

Это уже второй аналогичный случай за последние месяцы. Как и в мае, автор объявления предлагал купить мальчика школьного возраста.

Однако на этот раз объявление было размещено на сайте в разделе «Животные». Мальчика назвали «Барсиком» и просили за него… 900 млрд рублей.

Шутку не оценила уполномоченная по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, которая настояла на удалении объявления.

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