Нью-Йорк, США, , 12:11 — REGNUM В районе Бруклин в Нью-Йорке прошла церемония открытия узбекской школы Ziyo Art, сообщает 23 сентября издание UzDaily.

Церемония открытия состоялась 19 сентября 2020 года. Мероприятие организовано генконсульством Узбекистана в Нью-Йорке совместно с организацией Mahalla USA.

Школа работает по субботам и воскресеньям. Учащиеся изучают «Узбекский язык и литературу», «Этику», «Изобразительное искусство», «Шахматы» и «Математику». Все уроки проходят на узбекском языке.