Йошкар-Ола, , 12:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии составило 4720 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны восемь человек, всего с начала пандемии выздоровели 4146 жителей региона. 49 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки новых летальных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями вируса в республике являются 525 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 сентября выявили 1054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 151 862 случаев.