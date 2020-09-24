Москва, , 12:06 — REGNUM Туроператор TUI Россия запускает чартерные авиарейсы из Москвы в Стамбул на зимний период. Чартеры начнут летать с 26 октября 2020-го по 28 марта 2021-го, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Авиарейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из аэропорта «Домодедово» четыре раза в неделю. Туристам предлагают туры выходного дня, экскурсионные и оздоровительные курорты, поездки на Новый год и др.

В турпакет также входит размещение в отелях 3* и 4*. Цена зимнего тура в Стамбул колеблется от 57 тыс. до 70 тыс. рублей на двоих в зависимости от продолжительности поездки и звездности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают «внушительный» рост спроса на зимние туры в Стамбул.

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