Рязань, , 12:06 — REGNUM В Рязанской области 24 сентября подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Всего в области зарегистрирован 7931 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 6638 пациентов, в том числе 24 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 49 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский губернатор из отпуска пригрозил новыми ограничительными мерами