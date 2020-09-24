Смоленск, , 12:05 — REGNUM 20 новых носителей коронавируса выявлено в Смоленской области за минувшие сутки, говорится в сообщении федерального оперативного штаба от 24 сентября. Отметим, что впервые за последние дни в регионе зафиксирован рост числа суточных заражений

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Два пациента за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса выписаны, статистика по смертности от COVID-19 не изменилась.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6489 человек, из них выздоровевшими признаны 5663 человек, скончались от осложнений на фоне коронавируса 138 пациентов.