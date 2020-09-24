Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё семь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе зарегистрировано 587 летальных случаев от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от других болезней, в штабе не говорят.

Для сравнения, в Пермском крае умер от COVID-19 уже 261 человек. Ещё 170 человек умерли от других заболеваний. В регионе подтверждено 9 374 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировано 28 299 случаев.

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