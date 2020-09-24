Москва, , 11:50 — REGNUM Россия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересованы в развитие дальнейшего совместного сотрудничества. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с региональным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, которая состоялась 23 сентября в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия России и ВОЗ с упором на региональную специфику, уделив особое внимание ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также Лавров и Клюге рассмотрели планы по оказанию содействия странам региона в борьбе с пандемией COVID-19 и другими вызовами в области здравоохранения.

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Глава МИД РФ отметил ключевую координирующую роль ВОЗ в преодолении пандемии коронавируса, указал на российскую поддержку ВОЗ и её Европейского регионального бюро, а также готовность к развитию партнерских отношений с этими структурами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V», назвав её «безопасной и эффективной».

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