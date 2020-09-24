Липецк, , 11:40 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 24 сентября.

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Скончались 56-летний житель Липецка.

Всего по состоянию на 24 сентября в регионе был зарегистрировано 42 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 5240 человек.

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