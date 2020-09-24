Липецк, 24 сентября 2020, 11:40 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 24 сентября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»
Скончались 56-летний житель Липецка.
Всего по состоянию на 24 сентября в регионе был зарегистрировано 42 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 5240 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом