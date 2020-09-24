Москва, , 11:48 — REGNUM Шесть стран уже получили российский препарат против коронавируса «Авифавир», договорённости о поставках есть ещё с 17 странами. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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О поставках препарата за рубеж фонд договорился с производителем, фармацевтической компанией «Химрар».

«Авифавир» уже доставлен в Белоруссию, Боливию, Казахстан, Киргизию, Туркмению и Узбекистан. Его также доставят в Аргентину, Болгарию, Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Кувейт, Панаму, Парагвай, Саудовскую Аравию, Сербию, Словакию, ЮАР, ОАЭ и Уругвай.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат «Авифавир» на основе фавипиравира стал первым в мире, одобренным для лечения COVID-19. В мае 2020 года Минздрав РФ выдал препарату регистрационное свидетельство.

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