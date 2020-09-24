Москва, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в столице России было выявлено 1050 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с 23 июня текущего года. Об этом 24 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 280 408.

Также сообщается, что за это же время в Москве от COVID-19 скончались 15 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 5115.

При этом уточняется, что на данный момент в столице 241 565 человек вылечились от нового заболевания, 1304 из которых — за прошедшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 222 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.