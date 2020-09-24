Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Чувашии до конца текущего года введут в эксплуатацию пять новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Яльчикском, Канашском и Порецком районах. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Всего запланировали ввести в эксплуатацию уже в октябре пять ФАПов. Кроме того, за счет экономии от проведенных торгов возведут три дополнительных ФАПа в деревне Малые Арабузи Батыревского района, деревне Янымово Ядринского района и деревне Шоркасы Чебоксарского района.

В Чувашии за семь лет вместо аварийных и ветхих построено 206 новых, оснащенных современным медицинским оборудованием ФАПов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии после отмены части ограничений из-за пандемии коронавируса возобновили работу мобильные передвижные фельдшерско-акушерские пункты.

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