Самара, , 11:41 — REGNUM Еще более 900 граждан Узбекистана отправились на родину из Самарской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 23 сентября с железнодорожной станции Кинель был отправлен вывозной поезд в Ташкент, на котором уехали на родину свыше 900 граждан Узбекистана.

Отмечается, что в Кинельском районе в пункте временного пребывания продолжают оставаться люди. Ситуация находится на контроле правительства Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вывозные поезда в Ташкент были организованы также и в Новосибирской области. А из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону вывозные рейсы в Узбекистан осуществляются также и воздушным транспортом.

С 17 сентября Uzbekistan Airways открыла свободную продажу билетов на рейсы в Ташкент из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.

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