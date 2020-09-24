Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM С начала 2020 года в Санкт-Петербурге из четырех семей органы социальной опеки изъяли шесть детей. Еще 1223 ребенка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку были без надзора взрослых. Об этом 24 сентября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

В текущем году детей, изъятых из семей в связи с угрозой жизни и здоровью, меньше, чем в прошлом: шесть против 16. При этом один случай изъятия ребенка признан избыточным и отменен прокуратурой. Детей передали отцу, который смог оперативно подтвердить отцовство.

Также за восемь месяцев 2020 года в поле зрения полиции попали 1223 безнадзорных ребенка, 798 из них почти сразу были переданы родителям, а 389 — признаны нуждающимися в помощи государства.

«Чаще всего это дети, самовольно покидавшие родительский дом или детдома, подростки, переехавшие из других регионов и не имевшие места жительства, а также несовершеннолетние, оказавшиеся без попечения родителей», — уточнили в аппарате детского омбудсмена.

При этом в текущем году не было зарегистрировано ни одного случая отказа родителей от медицинской помощи, необходимой для спасения ребенка.