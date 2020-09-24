Москва, 24 сентября 2020, 11:35 — REGNUM Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщили 24 сентября в надзорном ведомстве.
«Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова», — сообщили в Генпрокуратуре.
Как сообщало ИА REGNUM, Вишневскому инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, которую возглавляла начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова.
В группу входили сын Комковой Эдуард и Никита Чередниченко — директор компании «ИСК «Ресурс», которая занималась реконструкцией здания торгового центра.
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