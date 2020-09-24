История вопроса

25 марта 2018 года в городе Кемерово произошла страшная трагедия. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большинство из погибших – дети. Расследованием обстоятельств трагедии занимается следствие.

Пожар в «Зимней вишне» разделил жизнь кемеровчан на «до» и «после». В апреле 2018 года в отставку ушёл, казалось бы, бессменный губернатор Кузбасса Аман Тулеев, а на месте сгоревшего ТРЦ создали сквер.