Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга достроен и сдан в эксплуатацию последний проблемный объект в крупном жилом комплексе «Новая Каменка», который начинала строить еще в 2013 году обанкротившаяся группа компаний СУ-155.

Достроен 21-этажный дом на 486 квартир общей площадью 17 533 кв. метров, который изначально должны были ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года.

«В ближайшее время почти 500 семей получат долгожданное жилье», — сообщили 24 сентября в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Всего в ЖК «Новая Каменка» — шесть многоэтажных жилых домов экономкласса.

Как напомнили в комстрое, после громкого банкротства застройщика дольщики неоднократно проводили митинги, требуя достроить их квартиры. В декабре 2015 года инвестором достройки петербургских объектов СУ-155 стал банк АКБ «Российский Капитал».

«На территории Санкт-Петербурга уже введены в эксплуатацию все шесть корпусов ЖК «Каменка». Часть корпусов — в 2018 и в 2019 годах. Всего в ЖК «Новая Каменка» построено 7276 квартир общей площадью 343 935 кв. м», — отчитались в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, жилой комплекс «Каменка», возведение которого вела группа компаний «СУ-155», был достроен в 2017 году при помощи банка «Российский капитал» и содействии властей города.

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