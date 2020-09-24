Москва, , 11:30 — REGNUM Большинство граждан (73%) считают Россию привлекательной для посещения иностранных туристов. Противоположное мнение у 23%. Об этом говорит опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Более половины (51%) опрошенных находят свои регионы достаточно развитыми для принятия интуристов. Высоко оценивают туристический потенциал жители Северо-Западного и Центрального ФО (65% и 58% соответственно), хуже — жители Сибирского и Дальневосточного ФО (60%) и Приволжского ФО (50%).

Хотят, чтобы туристская инфраструктура в их регионах развивалась и его чаще посещали иностранные туристы, 78% респондентов. Против развития туризма в своем регионе 17%, чаще — жители Сибирского, Дальневосточного и Центрального ФО (23%).

Опрос проведен в конце 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм с 22 сентября начал сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.

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