Москва, 24 сентября 2020, 11:29 — REGNUM Повторная прививка от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. Вакцины» заявил глава новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Фрагмент фильма ведущая опубликовала в Instagram.
Читайте также: Специалисты дали рекомендации участникам испытаний вакцины «Спутник V»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.
Напомним, в августе Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».
Ранее по теме: В Минздраве рассказали, кому в первую очередь нужна вакцина от коронавируса
В настоящее время вакцина проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.