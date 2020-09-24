Москва, , 11:29 — REGNUM Повторная прививка от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус. Вакцины» заявил глава новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Фрагмент фильма ведущая опубликовала в Instagram.

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«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года», — уточнил Максютов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.

Напомним, в августе Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

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В настоящее время вакцина проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.