Астрахань, 24 сентября 2020, 11:29 — REGNUM В Астраханской области 24 сентября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе зарегистрировано 6856 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 496 человек.
Выздоровели 6533 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 100 человек скончались.
Под амбулаторным наблюдением находятся 3194 человека, 18 тыс. 440 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.
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