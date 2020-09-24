Москва, , 11:39 — REGNUM Две жительницы Ставропольского края, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявили председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину о нарушении своих прав на получение жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по итогам приема граждан, которое 23 сентября в режиме видеоконференцсвязи провел глава ведомства.

По словам заявительниц, они вынуждены на протяжении долгого времени обивать пороги муниципалитетов Ставрополья, добиваясь предоставления положенных им по закону квадратных метров.

Представители краевого следственного управления (СУ) доложили о проведении процессуальной проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства имущественных отношений региона своих обязанностей. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР возбудить уголовное дело о халатности.

Председатель СКР также дал указание оказать максимально возможную поддержку девушкам и помочь с получением жилья. Вместе с тем он поручил проанализировать и доложить о ситуации с обеспечением жильем в регионе в целом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.