Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирске начали подготовку к проведению общегородского субботника. Предварительная дата проведения — 17 октября. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 сентября, заявил мэр Анатолий Локоть.

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«Традиционные субботники у нас имеют очень давнюю историю, и только этой весной из-за жёсткого режима самоизоляции мы были вынуждены от него отказаться. Сейчас ограничения постепенно снижаются, и мы планируем провести общегородской санитарный день 17 октября», — сообщил градоначальник.

Локоть уверяет, что субботник пройдёт со строгим соблюдением всех правил, которые сегодня устанавливает Роспотребнадзор — социальная дистанция и масочный режим.