Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 сентября выявили 1054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 151 862 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 160 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 120, в Самарской области — 110, в Саратовской области — 104, в Оренбургской области — 102, в Пензенской области — 93, в Удмуртии — 81, в Пермском крае — 75, в Кировской области — 71, в Башкирии — 35, в Мордовии — 32, в Чувашии — 27, в Марий Эл и Татарии — по 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 31 390 случаев, в Саратовской области — 14 859, в Ульяновской области — 14 771, в Оренбургской области — 12 231, в Самарской области — 11 109, в Пензенской области — 10 342, в Пермском крае — 9374, в Башкирии — 8556, в Чувашии — 8434, в Кировской области — 8111, в Татарии — 7087, в Мордовии — 6220, в Марий Эл — 4720, в Удмуртии — 4658.

Полностью выздоровели 125 174 жителя округа, за последние сутки выписаны 1106 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1903 человека, за минувшие сутки скончались 18 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 16 летальных случаях в округе.

Таким образом, за вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 24 785 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки сократилось на 70 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек, с этого дня число выявленных за сутки заражений колеблется в диапазоне от 1010 до 1062 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в России подтверждено 1 128 836 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6595 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,45%. Полностью выздоровели 929 829 жителей России, за сутки выписаны 6130 человек. 19 928 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 149 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 179 079 человек.

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