Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 сентября, референс-центр подтвердил 102 случая заражения коронавирусом. С конца марта в регионе выявлен 12 231 носитель SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Стоит отметить, второй день число выявленных случаев заражения сохраняется на одном и том же уровне.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе оправились 11 113 человек. За последние сутки из больниц выписали 133 пациента. Получавших лечение от коронавирусной инфекции.

От последствий COVID-19 в Оренбуржье зафиксирован летальный исход у 82 человек.