Москва, , 11:13 — REGNUM Оперный певец Вячеслав Войнаровский, являющийся солистом Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра РФ, скончался на 75-м году жизни. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

«Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с прискорбием сообщает, что сегодня утром на 75-м году жизни скончался Вячеслав Игоревич Войнаровский», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом сын певца, Игорь Войнаровский, сообщил ТАСС, что его отец скончался у себя дома, и, как отметил сын покойного, причиной смерти могли быть проблемы с поджелудочной железой или кишечником, «но точно не COVID».

Напомним, Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в семье артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой и окончил ГИТИС. До МАМТ выступал в Саратовском областном театре оперетты. В МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко проработал более 45 лет, исполнив партии царя Менелая («Прекрасная Елена» Оффенбаха), Зупана («Цыганский барон» Штрауса), Труффальдино («Любовь к трем апельсинам» Прокофьева) и др. Также он исполнил множество эпизодических ролей в кино и снимался на телевидении.