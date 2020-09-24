Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 144 пациента. Однако в связи с ростом числа случаев заражения инфекцией общий процент выздоровевших снижается, передаёт ИА REGNUM 24 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Так, с начала пандемии выздоровели 16 тыс. 580 носителей коронавируса. Этот показатель достиг 79,7%. Для сравнения: по данным на 9 сентября, число выздоровевших после коронавируса пациентов составляло 83,4%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 20 тыс. 793 человек. От COVID-19 скончались 468 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области после COVID-19 выздоровели более 83% пациентов