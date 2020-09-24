Нальчик, , 11:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей 707 человек. Из них 251 — дети. Такие данные приводит 24 сентября региональное управление Роспотребнадзора.

При этом, несмотря на то, что территория республики является природно-очаговой по Крымской геморрагической лихорадке, в нынешнем клещевом сезоне случаев заболевания этой болезнью и заражения другими инфекциями не зарегистрировано.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии завершаются работы по противоклещевым обработкам территорий и скота. Всего за сезон 2020 года было обработано свыше 200 гектаров земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году В Кабардино-Балкарии был зафиксирован случай смерти 66-летнего жителя Зольского района, заразившегося Крымской геморрагической лихорадкой в результате укуса клеща.

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