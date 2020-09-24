Салехард, , 11:05 — REGNUM На Ямале очное обучение в школах остаётся приоритетной формой. Решение о переводе на дистанционный формат принимается локально на уровне образовательных организаций в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора, сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Бучкова.

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«Мы фиксируем рост числа новых случаев заражения коронавирусом среди ямальцев. В этом году у многих жителей сместились отпуска. Обычно мы наблюдаем массовое возвращение северян на Ямал в конце лета, сейчас этот период продлился до сентября. Дети сразу по приезду вливаются в организованные коллективы. Это, конечно, способствует росту заболеваемости среди школьников», — пояснила Татьяна Бучкова.

Напомним, на Ямале за минувшие сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них лишь четыре случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов.