Пермь, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 сентября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов с коронавирусной инфекцией. Трое скончались из-за COVID-19, еще трое — из-за сопутствующих заболеваний. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в Прикамье скончался 431 пациент с COVID-19. В 170 случаях причинами летального исхода названы сопутствующие заболевания, в 261 — коронавирусная инфекция.

Напомним, в регионе с конца марта выявлено 9 374 носителей. Выздоровели 6 463 пациентов. Продолжают лечится в больницах 986 человек.

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