Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельного документа ради зачисления ребёнка в школу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщина подозревается в том, что она использовала поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания — для себя и малолетней дочери. Гражданка приобрела эти документы и позже предъявила их в СОШ № 18, чтобы её дочь зачислили в первый класс школы.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мать может получить до одного года лишения свободы по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местную жительницу поймали на использовании фальшивых документов при попытке устроить своего ребёнка в первый класс СОШ № 25.

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