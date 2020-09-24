Краснодар, , 11:04 — REGNUM 95 новых носителей коронавируса выявили за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 24 сентября. Среди новых носителей — 28 детей.

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По числу суточных заражений в целом лидирует Краснодар — 37 носителей, девять новых пациентов выявили в Северском районе, по восемь новых носителей — в Сочи и в Туапсинском районе, по четыре носителя — в Белореченском, Абинском и Павловском районах Кубани.

На территории Краснодарского края с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 408 человек, из них выздоровели 10 330 пациентов. Скончались 262 человека. В больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 36 пациентов — 32 из них на аппаратах ИВЛ, четверо — на ЭКМО. На 24 сентября показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 236,2.