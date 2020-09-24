Петрозаводск, , 11:09 — REGNUM В Республике Карелия из-за карантина по коронавирусной инфекции более 620 школьников и 130 студентов переведены на дистанционное обучение. Кроме того, более 1100 школьников учатся из дома из-за карантина по ОРЗ. Об этом 24 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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За прошедшие сутки из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены четыре класса в Петрозаводске: это 27 учащихся школы №29; 28 школьников Ломоносовской гимназии; 32 обучающихся школы №39; 27 школьников специализированной школы искусств. Также из-за коронавируса на «дистанционку» переведена еще одна группа из 23 студентов Медицинского колледжа.

Кроме того, на карантин по ОРВИ отправлены еще семь классов — Державинского лицея, Костомукшской школы № 3, лицея города Костомукши, Лоухской школы и школы поселка Мелиоративный в Прионежье.

«После окончания двухнедельного карантина школьники и студенты возвращаются к очной форме обучения. Так, с начала этой недели с карантина по коронавирусу вышли 14 классов в Петрозаводске и Лахденпохском районе, а также пять групп в техникумах и колледжах. Еще семь классов вернулись к обычной учебе после карантина ОРВИ», — уточнил Артур Парфенчиков.

Таким образом, на сегодняшний день на карантине по коронавирусу в Карелии находятся 24 класса, это 628 школьников и шесть групп — 130 студентов средних профессиональных учебных заведений. Еще 61 класс или 1147 школьников, находится на карантине по ОРВИ.

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