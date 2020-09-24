Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 сентября.

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От COVID-19 скончались четыре женщины в возрасте от 68 до 79 лет и четверо мужчин — от 62 до 80 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 468 человек.