Ростов-на-Дону, 24 сентября 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 сентября.
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От COVID-19 скончались четыре женщины в возрасте от 68 до 79 лет и четверо мужчин — от 62 до 80 лет, страдавшие хроническими заболеваниями.
С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 468 человек.