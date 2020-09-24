Москва, 24 сентября 2020, 10:58 — REGNUM В России утверждены новые правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии. Постановление об этом 24 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
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В документе говорится, если зрители, не попали на мероприятия по причине своей болезни, смерти члена семьи или родственника, то они смогут получить обратно 100% стоимости билетов. Деньги вернут даже если заявление подано в организацию в день проведения спектакля, концерта и др.
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Для возврата денег к заявлению нужно приложить билет, копию электронного чека и паспорта, копии больничного листа, свидетельства о смерти и документы, подтверждающих родство.
Как сообщало ИА REGNUM, общие положения, регулирующие возврат билетов, содержатся в федеральном законе «Основы законодательства о культуре».
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