Курск, , 10:59 — REGNUM В Курске после проверки видео из такси, на котором женщина бьёт своего сына, было возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи считают, что 32-летняя женщина с 2016 года по малозначительным поводам применяла насилие к своему 11-летнему сыну, систематически нанося ему побои. Известно об этом стало после 22 сентября, когда водитель такси заснял поведение женщины. Она нецензурно оскорбляла ребёнка и ударила его по голове. Видео попало в соцсети и СМИ и заинтересовало правоохранительные органы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Расследование уголовного дела продолжается.

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