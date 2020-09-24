Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии коронавируса инфицированы 8434 человека. За последние сутки инфекцию выявили еще у 27 жителей республики. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С момента начала наблюдения выздоровел 7151 пациент, за сутки — 31 человек. 89 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, на 23 сентября с начала пандемии коронавируса в Чувашии официально подтверждено 8407 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в Чувашии победили коронавирус 7120 человек, или 84,7% от всех пациентов, у которых подтверждёно заражение SARS-CoV-2.

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