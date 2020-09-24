Мапуту, 24 сентября 2020, 11:02 — REGNUM Власти Мозамбика рассматривают возможность закрытия пляжей и ужесточения мер безопасности, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя правительства Мозамбика.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»
Филимао Суазе заявил журналистам, что решение о закрытии пляжей было принято после того, как их посетители регулярно нарушали меры безопасности в первые выходные с момента открытия пляжей.
Представитель правительства подчеркнул, что люди не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски для лица.
Он сказал, что власти будут следить за поведением людей на пляжах в ближайшие выходные, чтобы принять окончательное решение о порядке работы пляжей.
«Результаты наблюдения и оценка и, в частности, в отношении пляжей, может определить, какие меры будут приняты», — сказал он.
К настоящему времени в стране выявлено более 7000 случаев заражения коронавирусом и 45 случаев смерти.