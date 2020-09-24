Мапуту, , 11:02 — REGNUM Власти Мозамбика рассматривают возможность закрытия пляжей и ужесточения мер безопасности, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя правительства Мозамбика.

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Филимао Суазе заявил журналистам, что решение о закрытии пляжей было принято после того, как их посетители регулярно нарушали меры безопасности в первые выходные с момента открытия пляжей.

Представитель правительства подчеркнул, что люди не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски для лица.

Он сказал, что власти будут следить за поведением людей на пляжах в ближайшие выходные, чтобы принять окончательное решение о порядке работы пляжей.

«Результаты наблюдения и оценка и, в частности, в отношении пляжей, может определить, какие меры будут приняты», — сказал он.

К настоящему времени в стране выявлено более 7000 случаев заражения коронавирусом и 45 случаев смерти.