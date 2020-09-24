Волгоград, , 10:57 — REGNUM 108 новых носителей коронавируса выявлены на территории Волгоградской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 24 сентября.

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За минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 12 человек. Согласно федеральной статистике, зарегистрированы две новых смерти пациентов с подтверждённым COVID-19.

Всего в Волгоградской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 14 468 человек, выздоровели из них — 12 601 человек, скончались 136 пациентов.