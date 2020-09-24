Петропавловск-Камчатский, , 11:00 — REGNUM Кинотеатры Камчатки смогут возобновить свою работу с 25 сентября. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

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По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее постановление 23 сентября подписал краевой губернатор Владимир Солодов. В документе указано, что кинотеатры могут возобновить свою работу при условии соблюдения рекомендаций, которые были утверждены главным санитарным врачом РФ.

По словам врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, чиновникам не раз поступали обращения как от собственников кинотеатров, так и от инициативных групп, в которых звучала просьба рассмотреть вопрос об открытии кинотеатров. В результате было решено, что с 25 сентября 2020 года кинотеатры смогут возобновить свою деятельность, при не полной загрузке зрительных залов.

Отмечается, что во время посещения кинотеатров необходимо соблюдать масочный режим.

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры в регионе перестали работать с 28 марта 2020 года.

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